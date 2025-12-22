Stanković se zvanično vratio

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Dejan Stanković vratio se posle tri godine u Crvenu zvezdu. Nasledio je Vladana Milojevića sa kojim je prevremeno raskinut ugovor.

Stanković će kao primarni cilj imati da pretekne ljutog rivala Partizan i tako sačuva titulu na Marakani. Crno-beli su na zimsku pauzu otišli sa bodom prednosti, tako da je minus i te kako dostižan. Kada je Liga Evrope u pitanju, Milojević je Stankoviću ostavio čistu situaciju sa tri vezane pobede i praktično obezbeđenim prolećem na evrosceni. Stanković će debitovati upravo protiv Malmea u Ligi Evrope, gde još ostaje meč sa Seltom Vigo. Najpre se Zvezdan
