Zašto će igrači Zvezde Dekija Stankovića zvati Mister? Iza čuvenog nadimka se krije posebna priča

Crvena zvezda je u svoje redove, posle tri godine, vratila Dejana Stankovića.

Nakon što je kao igrač zadužio klub i krajem devedesetih ostavio neizbrisiv trag, na "Marakani" je kao trener imao tri trofejne godine od 2019. do 2022. Kako sam priznaje, ipak je za sobom ostavio "zarez", kako pamti bolni neulazak u Ligu šampiona protiv Makabi Haife. Sada je ponovo tu, da nastavi tu nedovršenu rečenicu i da produži gde je stao. Mnoge igrače dobro poznaje, lidere Mirka Ivanića, Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija više nego odlično, a upoznaće od