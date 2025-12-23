Ko je Đoan Penjaroja, novi trener košarkaša Partizana

BBC News pre 1 sat | Marko Protić - BBC novinar

EPA Poslednji klub koji je vodio Đoan Penjaroja bila je španska Barselona

Španac Đoan Penjaroja po profesiji je košarkaški trener, ali bi mu za novu funkciju bilo dobro da zna i šta rade vatrogasci.

Upravo ovaj 56-godišnjak izabran je da „gasi" požar na klupi beogradskog Partizana koji je nastao posle odlaska Željka Obradovića sa mesta trenera.

Penjaroja je sa beogradskim crno-belima potpisao ugovor na godinu i po dana, do leta 2027, a ovo mu je prvi inostrani angažman u karijeri.

Partizan je u prethodnih šest utakmica vodio doskorašnji Obradovićev pomoćnik Mirko Ocokoljić, koji je zabeležio četiri pobede i dva poraza, ako se gleda ukupan učinak u Evroligi i regionalnoj Jadranskoj ligi.

Penjaroja je prvi španski trener u istoriji Partizana.

U Partizanu ga čekaju veliki izazovi među kojima spada stabilizacija tima koji se u poslednje vreme našao na meti oštrih kritika navijača nezadovoljnih zalaganjem i borbenošću igrača.

Na meti kritika pristalica Partizana našla se i uprava predvođena predsednikom Ostojom Mijailovićem kome mnogi zameraju što je dozvolio da crno-beli ostanu bez Obradovića koji je najtrofejniji evropski trener.

Penjaroja bi na klupi Partizana trebalo da debituje 26. decembra u Beogradu na evroligaškom meču sa Makabijem iz Tel Aviva.

Bivši košarkaš i strpljiv učenik

Penjaroja je rođen 1969. godine u mestu Terasa, nadomak Barselone.

Tokom 16-godišnje profesionalne igračke karijere na poziciji beka, Penjaroja je nosio samo dresove španskih ekipa - Manrese, Tenerifa, Leona i Ourensea.

Jedini trofej kao igrač osvojio je 1996, kada je sa ekipom Manrese prigrlio pehar namenjen pobedniku španskog Kupa kralja.

Patike je zamenio odelom, tablom i markerom u leto 2006, kada je postao pomoćni trener španskog četvrtoligaša Olese.

Postepeno je napredovao i kao glavni trener uveo ovaj tim u prvu špansku ligu, čime je skrenuo na sebe pažnju tamošnje košarkaške javnosti.

Osam godina je proveo kao trener španskog prvoligaša Andore, a potom su usledile epizode u Manresi, Burgosu i Valensiji.

Dve godine u Burgosu, od 2019. do 2021, pamtiće i po prvim trofejima u trenerskoj karijeri.

Osvojio je dve titule u FIBA Ligi šampiona, trećem po kvalitetu klupskom takmičenju u Evropi i jedan Interkontinentalni kup.

U Evroligi, najjačem kontinentalnom takmičenju debitovao je u sezoni 2022-23, na klupi španske Baskonije, kada je imao prilike da igra protiv Partizana. Kod kuće je pobedio, a u Beogradu je izgubio.

Barselona kao veliki izazov

Krajem oktobra 2023, Penjaroja je dobio otkaz u Baskoniji zbog četiri poraza u prvih pet mečeva Evrolige, posle čega je skoro godinu dana bio bez angažmana.

U septembru 2024, međutim, našao se pred najvećim izazovom u dotadašnjoj karijeri jer je postao trener Barselone, jednog od najtrofejnijih evropskih klubova.

„U španskoj ligi ima samo 18 klubova i, ne računajući NBA, trenerske pozicije u tim timovima su najtraženije na svetu.

„Privilegija je biti ovde", rekao je Penjaroja po dolasku u Barselonu.

Ipak, u toj privilegiji je uživao malo više od sezone, pošto sa Barselonom nije uspeo da osvoji trofej, pa je početkom novembra 2025. dobio otkaz.

Dok je vodio Barselonu sarađivao je sa Džabarijem Parkerom, koji sada igra za Partizan, ali se prethodnih nedelja našao na meti kritika navijača crno-belih zbog slabijih partija.

Parker je letos napustio Barselonu, pošto je raskinuo ugovor koji je važio do leta 2026.

„Nije kao da smo bili u istom timu pre par dana, siguran sam da će imati sopstvenu filozofiju igre", rekao je Parker srpskim medijima sredinom decembra, kada su ga pitali o mogućnosti da Penjaroja dođe u Partizan.

EPA Džabari Parker, igrač Partizana (desno), sarađivao je sa Penjarojom u Barseloni

Penjaroja je sarađivao samo sa još jednim košarkašem iz aktuelnog sastava Partizana.

To je 28-godišnji kapiten Vanja Marinković, koji je pre povratka u crno-beli tim od 2021. do 2024. nastupao za Baskoniju.

Penjaroja mu je u Vitoriji bio trener od juna 2022. do oktobra 2023.

Getty Images Kamerun Pejn u dresu Njujork Niksa

Stiglo i NBA pojačanje

Pored trenera, crno-beli su u istom danu doveli i novog košarkaša, 31-godišnjeg američkog beka Kameruna Pejna koji je potpisao ugovor do kraja sezone.

Pejn je iskusan igrač sa bogatom NBA karijerom, tokom koje je nastupao za Oklahoms Siti Tander, Čikago Bulse, Klivlend Kavalirse, Finiks Sanse, Milvoki Bakse, Filadelfija Seventisikserse i Njujork Nikse.

Od oktobra ove godine bio je bez kluba.

Do sada je u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu imao prosečan učinak od 7,8 poena i 3,2 asistencije.

