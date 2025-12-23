Šta je božićna zvezda i kako je sačuvati da ne uvene

BBC News pre 6 minuta | Oli Semjuels - BBC Njuz

Arden Lea Nurseries Helen Kuni deo je tima u rasadniku Arden Lea u Zapadnom Lankaširu, gde se svake godine uzgajaju božićne zvezde

Za mnoge u Velikoj Britaniji, Božić nije potpun bez božićne zvezde koja unosi toplinu i boju u dom.

Ova biljka, poreklom iz Južne Amerike i nekih delova Afrike, danas je nezaobilazna na policama marketa i u rasadnicima širom zemlje.

Za mnoge, održavanje crvenih božićnih zvezda kod kuće može biti prava glavobolja.

Na pitanja kako ih negovati, da li su otrovne i mogu li opstati do sledećeg Božića, odgovaraju stručnjaci.

Kako da negujem božićnu zvezdu?

Dankan Tejlor decenijama je vodio rasadanik Adren Lea u Zapadnom Lankaširu, pre nego što je posao predao sinovima.

Svake godine rasadnik proizvede oko 25.000 božićnih zvezda, koje se tokom praznika prodaju širom regiona, a za njihov rast potrebno je oko šest meseci.

„Morate da budete biti nežni prema njima, brinuti o svakoj njihovoj potrebi", savetuje Tejlor.

Božićne zvezde vole blagu temperaturu, od oko 15 stepeni, što nije problem tokom leta, ali izazovi počinju u septembru, oktobru i novembru.

„Nemojte ih stavljati iznad radijatora niti izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti", dodaje.

Iz Kraljevskog hortikulturnog društva Velike Britanije (RHS) savetuju da božićnu zvezdu treba zalivati tek kada se površina zemlje u saksiji osuši, kao i da povremeno prskanje vodom pomaže da biljka zadrži optimalnu vlažnost.

Arden Lea Nurseries Viola Ciesielska pokazuje belu božićnu zvezdu u rasadniku Arden Lea

Da li su božićne zvezde otrovne za ljude?

Božićne zvezde luče mlečno beli sok koji može izazvati iritaciju kože i očiju kod ljudi, ali i kod kućnih ljubimaca.

Iz RHS savetuju da se kontakt sa sokom izbegava, dok iz Centra za prevenciju trovanja u Americi upozoravaju da konzumacija biljke može izazvati osip u ustima ili stomačne tegobe kod dece i životinja.

Sok božićne zvezde nije smrtonosan ni za ljude ni za ljubimce.

Arden Lea Nurseries Rasadnik Arden Lea svake godine uzgaja 25.000 božićnih zvezda.

Odakle potiču božićne zvezde?

Božićne zvezde potiču iz Južne Amerike i Afrike, a popularnost kao praznične kućne biljke stekle su zahvaljujući meksičkoj legendi.

Prema priči, devojčica je želela da ostavi poklon za Isusa tokom verske službe, ali nije imala novca za pravi dar, pa je umesto toga donela skromni buket od korova.

Čudesno, korov je procvetao u prepoznatljive crvene listove božićne zvezde, koji su od tada postali simbol svečanih praznika.

Arden Lea Nurseries U rasadniku u Zapadnom Lankaširu, božićne zvezde se gaje na uzdignutim lejama

Kako sačuvati božićnu zvezdu do sledećih praznika?

Kada božićna zvezda deluje zadovoljno, najbolje je da je ostavite na mestu gde može da opstane nekoliko meseci.

„Da bi biljka preživela punih godinu dana potrebno je malo sreće, ali tada možda neće izgledati tako živopisno", kaže Tejlor.

Jedna božićna zvezda koju je on gajio najduže je potrajala do maja.

Prema preporukama BBC Magazina za vrtlarstvo, posle Božića je dobro hraniti božićne zvezde jednom mesečno tečnim đubrivom bogatim kalijumom, poput onog za paradajz, kako bi ostale zdrave i jarke.

