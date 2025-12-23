Veliko slavlje u porodici Karić: Jugoslav sedi u kraljevskoj fotelji dok slavi 46. rođendan: Svi bruje o luks torti

Impresivna torta bila je centar pažnje tokom događaja.

Rođendansku proslavu krasila je raskošna zelena fotelja i atmosfera salonske elegancije. U porodici Karić povod za slavlje i te kako je bio poseban. Jugoslav Karić slavi 46. rođendan u elegantnom ambijentu, a fotografije koje su osvanule na mrežama odmah su privukle veliku pažnju javnosti. Na slici, Jugoslav sedi u raskošnoj zelenoj fotelji, opušten i nasmejan, dok ceo kadar odiše luksuzom i stilom. Enterijer u retro noti, pažljivo birani detalji i atmosfera koja