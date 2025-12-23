(Video) Rotacije na sve strane, hitna pomoć i forenzika na licu mesta! Bezuspešno pokušavali da reanimiraju Crnogorca u Barseloni: "Mislili smo da su petarde, a onda smo ga videli na zemlji"

Incident se dogodio usred bela dana u stambenoj zoni, blizu kontejnera za smeće Počinitelj je nakon pucnjave pobegao, a policija pokušava da utvrdi njegov identitet Muškarac crnogorskog državljanstva, za kog se sumnja da je pripadnik škaljarskog klana, preminuo je nakon što je pogođen sa najmanje tri hica u grudi.

Ovo ubistvo, treće u poslednjih nekoliko sati u Kataloniji, dogodilo se oko četiri sata popodne, usred bela dana. Kako se vidi na snimku, komšije, a potom i bolničari, bezuspešno su pokušali da reanimiraju muškarca, koji je na kraju preminuo. Prema informacijama agencije ARA, reč je o muškarcu iz Crne Gore. Policija nije imala prethodne informacije o njemu, što sugeriše da je muškarac tek nedavno stigao u zemlju i da se verovatno radilo o ciljanoj likvidaciji.
