(Video) Sleteo sa puta, pa se zaglavio na nizbrdici ispred porodične kuće Haos kod Prijepolja: "Golf" završio u drvljeniku

Blizu je bilo da vozilo udari u obližnju kuću Uzrok nesreće i informacije o povređenima nisu poznati Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na izlazu iz Prijepolja, u Hašimbegovića polju, nedaleko od zgrade Saobraćajne policije.

Automobil marke „golf“ sleteo je sa puta i završio u drvljaniku. Malo je falilo da vozilo udari u obližnju kuću. Nije poznato šta je dovelo do nesreće, kao ni da li ima povređenih. Kako se vidi na slici, auto se zaglavio na nizbrdici ispred kuće. Na mestu nesreće nalaze se policija i Hitna pomoć.