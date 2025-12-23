Muškarac opljačkao zlataru u Novom Pazaru

U centru Novog Pazara jutros je opljačkana zlatara, saznaje Tanjug.

Sumnja se da je napadač sa oružjem ušao u zlataru, zapretio radnici pištoljem i poprskao je biber sprejom, kako bi uzeo zlato. Policija intenzivno traga za napadačem i radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja. Lokalni mediji prenose da je napadač od radnice oteo oko tri kilograma zlata i da se potom udaljio u nepoznatom pravcu. Policija je brzo stigla na mesto događaja, a celo područje starog dela grada bilo je blokirano zbog uviđaja. Kako se navodi, prema