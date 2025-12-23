Uznemirujuće! Oružana pljačka zlatare u Novom Pazaru uživo: Kamera snimila razbojnika sa pištoljem i biber sprejom - ukrao nakit u vrednosti od 400.000 evra

Jutros je u centru Novog Pazara opljačkana zlatara, u kojoj je ukradeno više od tri kilograma zlata, vrednog oko 400.000 evra.

Na snimku se jasno vidi kako razbojnik, obučen u tamnu jaknu i s kapom na glavi, u levoj ruci drži pištolj, dok u desnoj ima biber-sprej. U jednom trenutku prilazi pultu i razgleda zlato, da bi potom iznenada uperio vatreno oružje prema prodavačici, a zatim upotrebio biber-sprej kako bi je onesposobio i sprečio bilo kakav otpor. Kamera je zabeležila da je razbojnik uz pretnju pištoljem i sprejem primorao prodavačicu da sama nabije bunt zlata u njegovu torbu, nakon