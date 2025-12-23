U levoj ruci pištoj, u desnoj biber-sprej: Detalji pljačke zlatare u Novom Pazaru, pojavio se snimak (Video)

Mondo pre 4 sati  |  Mihajlo Sfera
U levoj ruci pištoj, u desnoj biber-sprej: Detalji pljačke zlatare u Novom Pazaru, pojavio se snimak (Video)

Mediji su došli je u posed uznemirujućih snimaka sa nadzornih kamera iz zlatare, smeštene u strogom centru Novog Pazara, koji dodatno rasvetljavaju tok jutrošnje oružane pljačke u kojoj je otuđeno više od tri kilograma zlata, vrednog oko 400.000 evra.

Na snimku se jasno vidi kako razbojnik, obučen u tamnu jaknu i sa kapom na glavi, u levoj ruci drži pištolj, dok u desnoj ima biber-sprej. U jednom trenutku prilazi pultu i razgleda zlato, a zatim iznenada uperi vatreno oružje ka prodavačici i upotrebi biber-sprej kako bi je onesposobio i sprečio bilo kakav otpor. Prema nezvaničnim saznanjima, kriminalistička policija i forenzičari obavili su detaljan uviđaj na licu mesta, izuzeli materijalne dokaze i tragove, te
