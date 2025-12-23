Đurić: Očekujem da situacija oko NIS-a bude pozitivno rešena do kraja januara

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Izvor: Beta
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da očekuje da će situacija oko Naftne industrije Srbije (NIS), koja se više od dva meseca nalazi pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva, biti pozitivno rešena u narednih nekoliko nedelja, odnosno da će biti potpuno jasna do kraja januara 2026. godine. "I da imamo fleksibilnu poziciju kada je reč o pregovorima i konstruktivan pristup prema rešenju. Srbija nije uzrokovala aktuelni problem, ali će Srbija
