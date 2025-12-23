Đurić: Očekujem da situacija oko NIS-a bude pozitivno rešena do kraja januara

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da očekuje da će situacija oko Naftne industrije Srbije (NIS), koja se više od dva meseca nalazi pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva, biti pozitivno rešena u narednih nekoliko nedelja, odnosno da će biti potpuno jasna do kraja januara 2026. godine.

"I da imamo fleksibilnu poziciju kada je reč o pregovorima i konstruktivan pristup prema rešenju. Srbija nije uzrokovala aktuelni problem, ali će Srbija veoma aktivno da doprinese njegovom rešavanju. Videćete u narednih nekoliko nedelja", kazao je ministar spoljnih poslova.

Izrazio je uverenje da će Srbija iz trenutne situacije izaći energetski bezbednija,  sa više diverzifikovanim izvorima snabdevanja.

 

Đurić: Srbija zahvalna Moskvi na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija veoma zahvalna Moskvi na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu.

On je u gostovanju na Radio-televiziji Srbije rekao da se Srbija od početka rata u Ukrajini nalazi u "teškim okolnostima" i da je pod "različitim pritiscima".

Dodao je da je Srbija primila više od 300.000 raseljenih lica iz Rusije i Ukrajine, da se zalaže za mir, da podržava sve mirovne inicijative, kao i da je protiv oružanog i nasilnog rešavanja konflikata.

Ministar Đurić je naveo da Srbija mora da napreduje u odnosima sa evropskim zemljama, i da mora da uloži dodatne napore na tom polju.

"Moramo da napredujemo u odnosima sa Evropom i da se dodatno trudimo", rekao je.

On je naveo da 60 odsto izvoza Srbije ide u zemlje Evrope, i da je to realnost.

Rekao je da Srbija treba da sprovede sve potrebne reforme zbog sebe, a ne zato što neko od nje to traži.

U vezi sa predstojećom ambasadorskom konferencijom, Đurić je rekao da je ona prilika za srpske diplomate iz celog sveta da razmene mišljenja i da iz prve ruke godine saznaju spoljnopolitičke prioritete i planove zemlje.

Na konferenciji će, podsetio je, biti održano više tematskih panela, podeljenih prema spoljnopolitičkoj strategiji za različite regione.

(Beta, 23.12.2025)

