Nikodijević: Neće biti privatizacije Apoteke Beograd, potreban partner za održivo rešenje

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević kaže za RTS da neće doći do privatizacije Apotekarske ustanove Beograd, već da je potreban partner kako bi se, kako kaže, našlo održivo rešenje.

Ističe da trenutno postoji ozbiljan problem sa funkcionisanjem Apoteke Beograd. Odbornici Skupštine grada Beograda prihvatili su informaciju pokretanju postupka koncesije kada je reč o Apotekarskoj ustanovi Beograd. “Ali samo da razjasnimo još jednu stvar – to nije privatizacija, to je uvođenje partnera u posao. Nama treba privatni partner, jer zaista u ovom trenutku imamo ozbiljan problem sa funkcionisanjem apotekarske ustanove”, dodao je Nikodijević. Ističe da