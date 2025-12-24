"Potreban partner za održivo rešenje" Nikodijević: Neće biti privatizacije Apoteke Beograd

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je danas da neće doći do privatizacije Apotekarske ustanove Beograd, već da je potreban partner kako bi se našlo održivo rešenje.

Nikodijević je, nakon što su odbornici Skupštine grada Beograda prihvatili informaciju o pokretanju postupka koncesije kada je reč o Apotekarskoj ustanovi Beograd, istakao da to nije privatizacija, već uvođenje partnera u posao. - Nama treba privatni partner, jer zaista u ovom trenutku imamo ozbiljan problem sa funkcionisanjem apotekarske ustanove - rekao je Nikodijević za RTS. Ukazao je na to da trenutno postoji ozbiljan problem sa funkcionisanjem Apoteke Beograd