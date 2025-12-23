Dea Đurđević trudna! Evo ko je njen izabranik

Dea Đurđević trudna vest je koja nas je oduševila pred kraj 2025. godine! Kako je Pink.rs otkrio, voditeljka jutarnjeg programa TV Pink je u blagoslovenom je stanju i u predstojećoj 2026. godini ostvariće se u ulozi majke, a sve intrigira voditeljkin partner, sa kojim željno iščekuje prinovu.

Voditeljka čeka bebu sa partnerom Lazarom. Njih dvoje su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem. Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva