Penjaroja povukao prvi potez otkako je postao trener Partizana! Odmah je obavio sastanak sa jednim košarkašem! Sat vremena su razgovarali...

Košarkaši Partizana dobili su danas novog trenera, a to je Đoan Penjaroja.

Doskorašnji trener Barselone, sinoć je doputovao u Beograd, a već danas je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, potvrdio je klub. Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku, Uroš Dragićević. Prvi trening zakazan je za utorak uveče, ali je novi šef struke još pre izlaska na parket povukao važan potez. Penjaroja je, na samom startu mandata, doneo