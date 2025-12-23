U Nišu uhapšen osumnjičeni (41) za 9 krađa: Ukrao pare i robu u vrednosti od pola miliona dinara

Policija u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je M.S. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio devet krađa.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Niš, M.S. se sumnjiči da je, od početka decembra, iz prodavnica optike, tehničke, kozmetičke i mešovite robe i jedne apoteke, ukrao veću sumu novca, kao i skupocene naočare, parfeme, pića i laptop. M. S. je, kako se sumnja, na ovaj način ukrao novac i robu u vrednosti više od pola miliona dinara. Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratiće ih vlasnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će,