U Nišu uhapšen osumnjičeni (41) za 9 krađa: Ukrao pare i robu u vrednosti od pola miliona dinara

Kurir pre 1 sat
U Nišu uhapšen osumnjičeni (41) za 9 krađa: Ukrao pare i robu u vrednosti od pola miliona dinara

Policija u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je M.S. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio devet krađa.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Niš, M.S. se sumnjiči da je, od početka decembra, iz prodavnica optike, tehničke, kozmetičke i mešovite robe i jedne apoteke, ukrao veću sumu novca, kao i skupocene naočare, parfeme, pića i laptop. M. S. je, kako se sumnja, na ovaj način ukrao novac i robu u vrednosti više od pola miliona dinara. Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratiće ih vlasnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Iz apoteke, prodavnica bele tehnike i optike u Nišu ukrao robu vrednosti pola miliona dinara

Iz apoteke, prodavnica bele tehnike i optike u Nišu ukrao robu vrednosti pola miliona dinara

Južne vesti pre 53 minuta
Ukrao novac i robu u vrednosti više od pola miliona dinara iz apoteke i prodavnica

Ukrao novac i robu u vrednosti više od pola miliona dinara iz apoteke i prodavnica

Jugmedia pre 1 sat
Uhapšen zastupnik Udruženja građana "Kreativni rad" osumnjičen da je oštetio budžet za 4,7 miliona dinara

Uhapšen zastupnik Udruženja građana "Kreativni rad" osumnjičen da je oštetio budžet za 4,7 miliona dinara

NIN pre 1 sat
Niška policija rasvetlila seriju krađa, uhapšen osumnjičeni

Niška policija rasvetlila seriju krađa, uhapšen osumnjičeni

Niške vesti pre 49 minuta
Otkrivena korupcionaška šema u Novom Sadu, osumnjičen za zloupotrebu 4,7 miliona dinara javnog novca

Otkrivena korupcionaška šema u Novom Sadu, osumnjičen za zloupotrebu 4,7 miliona dinara javnog novca

Dnevnik pre 1 sat
Hapšenje u Novom Sadu: Zastupnik udruženja osumnjičen da je prisvojio 4,7 miliona dinara iz budžeta

Hapšenje u Novom Sadu: Zastupnik udruženja osumnjičen da je prisvojio 4,7 miliona dinara iz budžeta

Serbian News Media pre 53 minuta
Hapšenje u Kuli: Kod osumnjičenog pronađeno više od 280 grama marihuane

Hapšenje u Kuli: Kod osumnjičenog pronađeno više od 280 grama marihuane

Serbian News Media pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLaptopTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

KoSSev: Suprug Vjose Osmani pozvao Kušnera da izgradi Tramp hotel u Prištini

KoSSev: Suprug Vjose Osmani pozvao Kušnera da izgradi Tramp hotel u Prištini

N1 Info pre 23 minuta
Predsednik: Dogovoreno snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom pregovore o NIS-u vodi i sa mađarskim MOL-om

Predsednik: Dogovoreno snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom pregovore o NIS-u vodi i sa mađarskim MOL-om

RTV pre 29 minuta
Uhapšen zbog krađe 45 tona uglja

Uhapšen zbog krađe 45 tona uglja

Danas pre 24 minuta
Prvi slučajevi trihineloze u Mačvi i Pančevu: Stručnjaci upozoravaju na obavezan pregled mesa

Prvi slučajevi trihineloze u Mačvi i Pančevu: Stručnjaci upozoravaju na obavezan pregled mesa

Euronews pre 24 minuta
Alkohol i droga najčešći uzrok saobraćajnih prekršaja

Alkohol i droga najčešći uzrok saobraćajnih prekršaja

RTV Novi Pazar pre 8 minuta