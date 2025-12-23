Džentlmenski potez Mladena Mijatovića: Ovo je izgovorio kad su mu rekli da je njegova bivša trudna

Voditeljka Dea Đurđević je trudna i čeka bebu sa partnerom Lazarom, a sada se oglasio Mladen Mijatović, voditelj televizije Pink i bivši emotivni Dein emotivni partner.

Dea i Mladen bili su bili u vezi dugi niz godina, a voditelja je poručio da će njegova bivša sigurno biti dobra majka. "Evo sad čujem, pošto sam nešto radio i nisam pratio medije. Drago mi je ako je to tačno da je tako. Stvarno nisam ispratio. Siguran sam da će biti dobra majka jer je dobar čovek", rekao je Mladen na vest da je njegova bivša partnerka Dea Đurđević u blagoslovenom stanju. Dein bivši dečko, Mladen Mijatović, nedavno se vratio u Srbiju i ponovo počeo