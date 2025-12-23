Džentlmenski potez Mladena Mijatovića: Ovo je izgovorio kad su mu rekli da je njegova bivša trudna

Mondo pre 1 sat  |  Đorđe Milošević
Džentlmenski potez Mladena Mijatovića: Ovo je izgovorio kad su mu rekli da je njegova bivša trudna

Voditeljka Dea Đurđević je trudna i čeka bebu sa partnerom Lazarom, a sada se oglasio Mladen Mijatović, voditelj televizije Pink i bivši emotivni Dein emotivni partner.

Dea i Mladen bili su bili u vezi dugi niz godina, a voditelja je poručio da će njegova bivša sigurno biti dobra majka. "Evo sad čujem, pošto sam nešto radio i nisam pratio medije. Drago mi je ako je to tačno da je tako. Stvarno nisam ispratio. Siguran sam da će biti dobra majka jer je dobar čovek", rekao je Mladen na vest da je njegova bivša partnerka Dea Đurđević u blagoslovenom stanju. Dein bivši dečko, Mladen Mijatović, nedavno se vratio u Srbiju i ponovo počeo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Dar od boga, povukla je nogu" Jovana Jeremić o trudnoći Dee Đurđević: Javno se obratila koleginici sa Pinka

"Dar od boga, povukla je nogu" Jovana Jeremić o trudnoći Dee Đurđević: Javno se obratila koleginici sa Pinka

Blic pre 7 minuta
"Moj partner je zreo, uhodani smo": Dea Đurđević ovako govori o muškarcu sa kojim čeka dete: "Znamo se 20 godina"

"Moj partner je zreo, uhodani smo": Dea Đurđević ovako govori o muškarcu sa kojim čeka dete: "Znamo se 20 godina"

Blic pre 32 minuta
Trudna Dea Đurđević! Najlepše vesti stigle na kraju godine, voditeljka nikad srećnija

Trudna Dea Đurđević! Najlepše vesti stigle na kraju godine, voditeljka nikad srećnija

Kurir pre 2 minuta
Prve fotografije trudne Dee Đurđević: Voditeljka blista u blagoslovenom stanju, komentari pljušte na sve strane (foto)

Prve fotografije trudne Dee Đurđević: Voditeljka blista u blagoslovenom stanju, komentari pljušte na sve strane (foto)

Kurir pre 32 minuta
Evo ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dete. Nakon 15 godina se ponovo videli i zaljubili, evo kako ona govori o njemu!…

Evo ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dete. Nakon 15 godina se ponovo videli i zaljubili, evo kako ona govori o njemu!

Kurir pre 17 minuta
Jovana Jeremić se oglasila nakon vesti o Deinoj trudnoći: Uputila emotivne reči koleginici

Jovana Jeremić se oglasila nakon vesti o Deinoj trudnoći: Uputila emotivne reči koleginici

Mondo pre 1 minut
"Moj partner je zreo, uhodani smo" Dea ovako priča o muškarcu sa kojim čeka dete "Ne bavi se ovim poslom..."

"Moj partner je zreo, uhodani smo" Dea ovako priča o muškarcu sa kojim čeka dete "Ne bavi se ovim poslom..."

Telegraf pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dea Đurđević

Zabava, najnovije vesti »

Najbolja mesta za luksuzna putovanja u 2026: Jedno odredište nam je u susedstvu

Najbolja mesta za luksuzna putovanja u 2026: Jedno odredište nam je u susedstvu

Forbes pre 27 minuta
"Dar od boga, povukla je nogu" Jovana Jeremić o trudnoći Dee Đurđević: Javno se obratila koleginici sa Pinka

"Dar od boga, povukla je nogu" Jovana Jeremić o trudnoći Dee Đurđević: Javno se obratila koleginici sa Pinka

Blic pre 7 minuta
"Moj partner je zreo, uhodani smo": Dea Đurđević ovako govori o muškarcu sa kojim čeka dete: "Znamo se 20 godina"

"Moj partner je zreo, uhodani smo": Dea Đurđević ovako govori o muškarcu sa kojim čeka dete: "Znamo se 20 godina"

Blic pre 32 minuta
Nova godina na popravno sa bendom Ničim Izazvan 2. januara

Nova godina na popravno sa bendom Ničim Izazvan 2. januara

Danas pre 27 minuta
Nije Tinder, nije trkački klub: Ovo je novi način da pronađete dejt

Nije Tinder, nije trkački klub: Ovo je novi način da pronađete dejt

Buro pre 32 minuta