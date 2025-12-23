Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3856 dinara, što je nepromenjeno u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije ( NBS).

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto na mesečnom nivou, dok je na godišnjem nivou i od početka godine oslabio za po 0,3 odsto. Srednji kurs evra za 23. decembar 2025. Indikativni kurs dinara prema dolaru u ponedeljak iznosi 99,8092 dinara za dolar, što predstavlja rast od 0,4 odsto na dnevnom nivou. Dinar je prema dolaru slabiji za 1,8 odsto u poređenju sa prethodnim mesecom, na godišnjem nivou za 12,3 odsto, dok je od početka godine oslabio za 12,7 odsto. Vaše