Ubici deteta u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu 50 godina zatvora

Sudsko veće zagrebačkog Županijskog suda osudilo je na 50 godina zatvora L.M. (20) zbog teškog ubistva deteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 kaznenih dela povrede detetovih prava.

Objava nepravosnažne presude bila je zatvorena za javnost, a predsednica sudskog veća Iva Gradiški Lovreček presudu je prvo saopštila optuženom, njegovoj obrani, tužiocima i porodicama žrtava, a potom i novinarima. "Presuda je očekivana", rekao je advokat porodice Krešimir Škarica i dodao kako je sudija svoju odluku detaljno obrazložila. "Visina kazne je očekivana. On je tražio na prošlom ročištu da ga ne dovode ovde i sud je to ispoštovao. U ovom postupku nema ni