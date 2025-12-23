Studenti u blokadi objavili spisak svih lokacija na kojima će 28. decembra prikupljati potpise za raspisivanje izbora

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Studenti u blokadi objavili spisak svih lokacija na kojima će 28. decembra prikupljati potpise za raspisivanje izbora

Studenti u blokadi objavili su oko 90 lokacija na kojima će 28. decembra biti postavljeni štandovi na kojima će prikupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

"28.12. Cela Srbija raspisuje pobedu", poručili su studenti na Instagramu. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Navedena mesta su Ada, Aleksinac, Apatin, Aranđelovac, Bajina Bašta, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Beograd, Beočin, Bečej, Bogatič, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Valjevo, Bujanovac, Vladičin Han, Vlasotince, Vrnaje, Vrbas, Vršac, Vučje, Gornji Milanovac, Grdelica, Žabalj,
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Studenti u blokadi u nedelju u 89 mesta Srbije prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Studenti u blokadi u nedelju u 89 mesta Srbije prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Beta pre 38 minuta
Studenti u blokadi u nedelju u 89 mesta Srbije prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Studenti u blokadi u nedelju u 89 mesta Srbije prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Radio sto plus pre 13 minuta
„Cela Srbija raspisuje pobedu“: Studenti objavili spisak lokacija za prikupljanje potpisa

„Cela Srbija raspisuje pobedu“: Studenti objavili spisak lokacija za prikupljanje potpisa

Nedeljnik pre 2 sata
Studenti u nedelju prikupljaju potpise za izbore, u Leskovcu na tri lokacije

Studenti u nedelju prikupljaju potpise za izbore, u Leskovcu na tri lokacije

Jugmedia pre 2 sata
Studenti u nedelju prikupljaju potpise – U Leskovcu natri lokacije

Studenti u nedelju prikupljaju potpise – U Leskovcu natri lokacije

Stav.life pre 2 sata
Tri štanda u Leskovcu: Studenti u nedelju skupljaju potpise za vanredne izbore širom Srbije

Tri štanda u Leskovcu: Studenti u nedelju skupljaju potpise za vanredne izbore širom Srbije

Rešetka pre 2 sata
Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra

Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BorBačka TopolaAranđelovacParlamentarni izboriBujanovacGornji MilanovacBačkaBela CrkvaBačka PalankaVršacŽabaljValjevoBačVrbasIzboriBoljevacTopolaBečejBajina BaštaApatinBosilegradVlasotinceVladičin HanAleksinacBogatić

Društvo, najnovije vesti »

JUKOM objavio preliminarne rezultate izbora članova Visokog saveta tužilaštva

JUKOM objavio preliminarne rezultate izbora članova Visokog saveta tužilaštva

Danas pre 1 sat
Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicine: Država će nastaviti da povećava plate u zdravstvu i da puno ulaže…

Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicine: Država će nastaviti da povećava plate u zdravstvu i da puno ulaže

Danas pre 2 sata
„Neprimerena demonstracija sile i pokušaj zastrašivanja pravosuđa“: Sudija Vrhovnog suda u penziji o izboru VST i Mrdićevim…

„Neprimerena demonstracija sile i pokušaj zastrašivanja pravosuđa“: Sudija Vrhovnog suda u penziji o izboru VST i Mrdićevim zakonima

Danas pre 2 sata
Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Danas pre 3 sata
Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Danas pre 3 sata