Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra

Studenti u blokadi objavili su mapu i listu mesta u kojima će biti postavljeni štandovi na kojima će se skupljati potpisi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Od Ade do Šida biće postavljeni štandovi, u akciji koja će biti sprovedena 28. decembra, pod sloganom "Raspiši pobedu". Studenti u blokadi su takođe pozvali državljene Srbije koji žive u inostranstvu da se na vreme pripreme za naredne izbore. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Proces glasanja iz inostranstva zahteva malo pripreme, a najveći deo posla može biti obavljen dok su u Srbiji za praznike. "Što nas je više