Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra

Studenti u blokadi objavili su mapu i listu mesta u kojima će biti postavljeni štandovi na kojima će se skupljati potpisi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Od Ade do Šida biće postavljeni štandovi, u akciji koja će biti sprovedena 28. decembra, pod sloganom "Raspiši pobedu". Studenti u blokadi su takođe pozvali državljene Srbije koji žive u inostranstvu da se na vreme pripreme za naredne izbore. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Proces glasanja iz inostranstva zahteva malo pripreme, a najveći deo posla može biti obavljen dok su u Srbiji za praznike. "Što nas je više
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studenti u nedelju prikupljaju potpise za izbore, u Leskovcu na tri lokacije

Studenti u nedelju prikupljaju potpise za izbore, u Leskovcu na tri lokacije

Jugmedia pre 51 minuta
„Cela Srbija raspisuje pobedu“: Studenti objavili spisak lokacija za prikupljanje potpisa

„Cela Srbija raspisuje pobedu“: Studenti objavili spisak lokacija za prikupljanje potpisa

Nedeljnik pre 31 minuta
Studenti u nedelju prikupljaju potpise – U Leskovcu natri lokacije

Studenti u nedelju prikupljaju potpise – U Leskovcu natri lokacije

Stav.life pre 31 minuta
Tri štanda u Leskovcu: Studenti u nedelju skupljaju potpise za vanredne izbore širom Srbije

Tri štanda u Leskovcu: Studenti u nedelju skupljaju potpise za vanredne izbore širom Srbije

Rešetka pre 1 sat
Studenti u blokadi objavili lokacije na kojima će se prikupljati potpisi 28. decembra

Studenti u blokadi objavili lokacije na kojima će se prikupljati potpisi 28. decembra

Radio 021 pre 2 sata
Ovo je plan za 28. decembar: Evo gde sve možete podržati studente FOTO

Ovo je plan za 28. decembar: Evo gde sve možete podržati studente FOTO

Nova pre 3 sata
„28. 12. Cela Srbija raspisuje pobedu!“: Studenti objavili lokacije gde će skupljati potpise

„28. 12. Cela Srbija raspisuje pobedu!“: Studenti objavili lokacije gde će skupljati potpise

Vreme pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzboriŠid

Društvo, najnovije vesti »

JUKOM objavio preliminarne rezultate izbora članova Visokog saveta tužilaštva

JUKOM objavio preliminarne rezultate izbora članova Visokog saveta tužilaštva

Danas pre 6 minuta
Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicine: Država će nastaviti da povećava plate u zdravstvu i da puno ulaže…

Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicine: Država će nastaviti da povećava plate u zdravstvu i da puno ulaže

Danas pre 1 sat
„Neprimerena demonstracija sile i pokušaj zastrašivanja pravosuđa“: Sudija Vrhovnog suda u penziji o izboru VST i Mrdićevim…

„Neprimerena demonstracija sile i pokušaj zastrašivanja pravosuđa“: Sudija Vrhovnog suda u penziji o izboru VST i Mrdićevim zakonima

Danas pre 51 minuta
Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Danas pre 2 sata
Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Danas pre 2 sata