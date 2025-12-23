Pretežno sunčano, kiša uveče i tokom noći – temperatura do 10 stepeni

Ujutru po kotlinama i dolinama reka magla. Tokom dana u većini mesta sunčano vreme. U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar. Uveče kiša najpre na jugozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano. Narednih dana biće padavina.

U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak, a temperature će biti od minus dva do 10 stepeni. Naoblačenje sa kišom zahvatiće uveče jugozapadne delove, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela u zemlji. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar. Najviša