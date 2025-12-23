VIDEO: Uhapšen razbojnik koji je oteo tri kilograma zlata, sumnja se da je došao na protest u Novi Pazar

Sandžak haber pre 52 minuta
VIDEO: Uhapšen razbojnik koji je oteo tri kilograma zlata, sumnja se da je došao na protest u Novi Pazar NOVI PAZAR – U centru Novog Pazara jutros se odigrala prava drama kada je izvršeno teško razbojništvo u jednoj zlatari, a osumnjičeni napadač je, prema najnovijim informacijama, ubrzo nakon toga uhapšen.

Sumnja se da je došao u Novi Pazar kako bi učestvovao na protestu koji se održavao u nedelju, 20. decembra ove godine. Incident se dogodio oko 9 časova u prometnoj Prvomajskoj ulici. Meta napada bila je zlatarska radnja „Đul-Gold“, u koju je, prema saznanjima portala indeksonline.rs, ušao muškarac naoružan vatrenim oružjem. Preteći radnicima, naterao ih je da mu predaju veću količinu nakita. Nezvanično, tokom razbojništva otuđeno je oko tri kilograma zlata, čija se
