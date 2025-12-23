Ambasador je iz novina saznao da je Tito spreman da Trst preda Italijanima

U Beogradu su Tito i Toljati, vođe italijanskih i jugoslovenskih komunista, postigli kompromis koji je predvideo priključenje Trsta Italiji, dok bi Jugoslavija dobila Goricu sa okolinom, kako bi se utešili Slovenci

Treći deo feljtona zasnovan na knjizi “Trst ne damo! – Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954.” italijanskog istoričara Federika Tenke Montinija (objavljeno u izdanju Akademske knjige). Svi nastavci dostupni OVDE. Kako se nerešena situacija oko Trsta u prvim godinama posle rata dodatno zaoštravala, Jugoslavija je počela da gubi strpljenje u razvoju događaja u kojem je jedino Sovjetski Savez mogao braniti njene interese, ali ih je ipak podredio odbrani vlastitih.