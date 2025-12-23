Sjajna rola Jokića u pobedi Denvera

Vesti online pre 22 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Sjajna rola Jokića u pobedi Denvera

Nikola Jokić, najbolji srpski košarkaš, upisao je novi tripl-dabl u pobedi Denvera protiv Jute (135:112).

Posle ubedljivog poraza od Hjustona, Denver Nagetsi probudili su se i odigrali utakmicu za pamćenje. Koliko su želeli da prebole poraz i prikažu se u najboljem svetlu bilo je jasno već u prvoj deonici u kojoj su poveli 19:0! Posle prvih 12 minuta igre Denver je vodio 40:15. Nikola Jokić upisao je na ovom meču novi tripl-dabl sa 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija za svega 29 minuta na parketu. Srpski as šutirao je 4/6 za dva, odnosno 1/1 za tri poena, dok je
