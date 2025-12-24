"Amerikanci, to je neprihvatljivo"

Zabrana putovanja koju su uvele Sjedinjene Američke Države, uključujući i protiv lidera nemačke organizacije "HejtEjd", nije prihvatljiva, izjavio je večeras ministar spoljašnjih poslova Nemačke Johan Vadeful.

"Zakon o digitalnim uslugama (DSA) osigurava da je sve što je ilegalno oflajn, takođe ilegalno onlajn. DSA je na demokratski način usvojila Evropska unija i on nema eksteritorijalni efekat", naveo je Vadeful u objavi na društvenoj mreži Iks. Šef nemačke diplomatije ujedno je naveo i da Nemačka želi da se "bavi" različitim mišljenjima sa SAD kroz transatlanski dijalog kako bi se ojačalo partnerstvo. Stejt department je ranije danas saopštio da su SAD odlučile da