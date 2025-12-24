"Amerikanci, to je neprihvatljivo"

B92 pre 2 sata
"Amerikanci, to je neprihvatljivo"

Zabrana putovanja koju su uvele Sjedinjene Američke Države, uključujući i protiv lidera nemačke organizacije "HejtEjd", nije prihvatljiva, izjavio je večeras ministar spoljašnjih poslova Nemačke Johan Vadeful.

"Zakon o digitalnim uslugama (DSA) osigurava da je sve što je ilegalno oflajn, takođe ilegalno onlajn. DSA je na demokratski način usvojila Evropska unija i on nema eksteritorijalni efekat", naveo je Vadeful u objavi na društvenoj mreži Iks. Šef nemačke diplomatije ujedno je naveo i da Nemačka želi da se "bavi" različitim mišljenjima sa SAD kroz transatlanski dijalog kako bi se ojačalo partnerstvo. Stejt department je ranije danas saopštio da su SAD odlučile da
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Durov: Makron pretvara EU u digitalni gulag

Durov: Makron pretvara EU u digitalni gulag

Politika pre 1 sat
Kaja Kalas reagovala na američki potez protiv Brisela

Kaja Kalas reagovala na američki potez protiv Brisela

Vesti online pre 2 sata
Vadeful: Zabrana putovanja koju su uvele SAD je neprihvatljiva

Vadeful: Zabrana putovanja koju su uvele SAD je neprihvatljiva

Politika pre 1 sat
Košta i Fon der Lajen osudili odluku SAD da uvedu zabranu viza za evropske građane: "Neprihvatljive mere"

Košta i Fon der Lajen osudili odluku SAD da uvedu zabranu viza za evropske građane: "Neprihvatljive mere"

Newsmax Balkans pre 3 sata
Brisel besan na Vašington; Saveznici na ivici sukoba

Brisel besan na Vašington; Saveznici na ivici sukoba

B92 pre 3 sata
SAD odbile izdavanje viza za pet zvaničnika i aktivista EU; Brisel ozlojeđen: Reč je o izazovu za evropski suverenitet

SAD odbile izdavanje viza za pet zvaničnika i aktivista EU; Brisel ozlojeđen: Reč je o izazovu za evropski suverenitet

RTV pre 4 sati
Američka rampa evropskim zvaničnicima

Američka rampa evropskim zvaničnicima

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaNemačka

Svet, najnovije vesti »

Vašington testira Putinove granice: Oglasio se Trampov čovek nakon što je Kremlj odbio mirovni plan: "Lopta je na strani…

Vašington testira Putinove granice: Oglasio se Trampov čovek nakon što je Kremlj odbio mirovni plan: "Lopta je na strani Rusije"

Blic pre 2 minuta
Smrtonosni virus prvi put prijavljen u Evropi nakon 10 godina! Hitno se oglasila SZO: Širi se poput požara, a zbog jedne…

Smrtonosni virus prvi put prijavljen u Evropi nakon 10 godina! Hitno se oglasila SZO: Širi se poput požara, a zbog jedne karakteristike je još opasniji

Blic pre 32 minuta
„Priznajem da je današnji svet opasniji od onog u kojem smo živeli ne tako davno“: Žoze Manuel Barozo u autorskom tekstu

„Priznajem da je današnji svet opasniji od onog u kojem smo živeli ne tako davno“: Žoze Manuel Barozo u autorskom tekstu

Danas pre 1 sat
(Foto) spavao samo po 30 minuta, imao misteriozne ožiljke po telu: Ovako je pedofil Epstajn proveo poslednje trenutke u…

(Foto) spavao samo po 30 minuta, imao misteriozne ožiljke po telu: Ovako je pedofil Epstajn proveo poslednje trenutke u zatvoru: Fbi-u stigla sumnjiva dojava

Blic pre 1 sat
Teroristički napad tokom molitve Bombaš samoubica upao u džamiju, pa aktivirao eksploziju u Nigeriji: Ima mrtvih i ranjenih…

Teroristički napad tokom molitve Bombaš samoubica upao u džamiju, pa aktivirao eksploziju u Nigeriji: Ima mrtvih i ranjenih (video)

Blic pre 1 sat