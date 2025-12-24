Jokić i Marej briljirali - Denver izgubio VIDEO

U uzbudljivom meču, Dalas Maveriksi su pobedili Denver Nagetse sa 131:130 u utorak uveče.

Nikola Jokić je ponovo bio lider svog tima, postigavši 29 poena i imao 14 asistencija, ali su Nagetsi izgubili nakon 11 vezanih pobeda na gostovanjima. Jokić, koji je lider lige sa prosekom od 12.1 skokova po meču, danas je zabeležio samo sedam skokova, što je njegov najmanji broj ove sezone Kuper Fleg je odigrao fantastično, postigavši 33 poena, uz devet skokova i devet asistencija, dok je Entoni Dejvis dodao 31 poen i devet skokova. Fleg je u ključnom trenutku