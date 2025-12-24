Otvorena deonica Moravskog koridora od Vrnjačke Banje

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Anika Bečki
Otvorena deonica Moravskog koridora od Vrnjačke Banje

Deonica Moravskog koridora od 14 kilometara je otvorena u sredu.

Završetkom auto-puta od Vrnjačke Banje do Kraljeva, sada je u upotrebi ukupno 72 km novog auto-puta na Moravskom koridoru kroz zapadnu Srbiju. Na otvaranju ove deonice koji gradi američki Behtel u konzorcijumu sa turskom Enkom prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Ovaj auto-put povezuje jug i jugoistok Srbije sa Zapadnom Srbijom na najbolji mogući način." Kako kaže, novootvorena deonica će u saobraćaj biti puštena u četvrtak, 25. decembra od osam
