Otpravnik poslova u ambasadi SAD: Pod vođstvom Vučića i Trampa saradnja dve zemlje jača nego ikada

Saradnja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država je pod vođstvom dvojice predsednika, Aleksandra Vučića i Donalda Trampa, jača nego ikada, izjavio je danas otpravnik poslova u ambasadi SAD Aleksandar Titolo, prilikom otvaranja nove deonice auto-puta na trasi Moravskog koridora od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" u dužini od oko 14 kilometara. "Čast mi je biti ovde gde možemo da vidimo neke od plodova našeg snažnog partnerstva. Takođe mi je čast što sam ovde