Predsednik Vučić najavio izgradnju puta Raška–Novi Pazar, kao i Raška–Jarinje od 13 km

Predsednik Vučić najavio izgradnju puta Raška–Novi Pazar, kao i Raška–Jarinje od 13 km

VRNJAČKA BANJA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas pripreme za izgradnju puta na relaciji Raška – Novi Pazar, kao i planiranu izgradnju saobraćajnice od Raške do Jarinja u dužini od 13 kilometara.

Ova najava usledila je tokom svečanog otvaranja deonice auto-puta od petlje „Vrnjačka Banja“ do petlje „Vrba“, duge oko 14 kilometara. Tokom obilaska novootvorene deonice, predsednik je istakao da se trenutno traže adekvatni modeli finansiranja za predstojeće projekte. On je objasnio da će se mehanizacija i radna snaga sa Moravskog koridora postepeno premeštati na trasu ka Adranima kod Kraljeva. „Odavde će da se krene ka Bogutovačkoj banji, Mataruškoj banji. To je
Aleksandar VučićNovi PazarPredsednik SrbijeVrnjačka banjaKraljevoJarinjeRaška

