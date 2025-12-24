„Raspiši pobedu!“ – studenti u blokadi u Inđiji prikupljaju potpise za vanredne izbore

pre 1 sat
„Raspiši pobedu!“ – studenti u blokadi u Inđiji prikupljaju potpise za vanredne izbore

Studenti u blokadi iz Inđije najavili su da će u nedelju, 28. decembra, na Trgu slobode održati akciju „Raspiši pobedu!“, u okviru koje će se prikupljati potpisi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Studenti u blokadi iz Inđije najavili su na svom Instagram profilu da će u nedelju, 28. decembra, održati akciju pod nazivom – “Raspiši pobedu!”. Akcija će se održati na Trgu Sloboda ali vreme još uvek nije saopšteno. Ova akcija održaće se istovremeno u više gradova i opština u Srbiji u kojima će taj dan biti postavljeni štandovi na kojima će se skupljati potpisi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Studenti u blokadi pozivaju građane i građanke da ih
Pogledajte detaljan spisak lokacija po opštinama i vreme kada možete da potpišete podršku za studente

Potpisi za izbore na više od 80 štandova 28. decembra: Raspiši pobedu

Potpisi za izbore na više od 80 štandova 28. decembra: Raspiši pobedu

Studentski bazar u Nišu u nedelju

Studentski bazar u Nišu u nedelju

Kragujevčani će na sedam lokacija moći da potpišu zahtev za raspisivanje vanrednih parlamenizbora

Kragujevčani će na sedam lokacija moći da potpišu zahtev za raspisivanje vanrednih parlamenizbora

U Čačku i Gornjem Milanovcu potpisivanje zahteva za vanredne izbore na 15 lokacija

U Čačku i Gornjem Milanovcu potpisivanje zahteva za vanredne izbore na 15 lokacija

Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra: Ukupno 89 gradova širom Srbije

Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra: Ukupno 89 gradova širom Srbije

Skupovi “Raspiši pobedu” u nedelju u 19 mesta na jugu Srbije

Skupovi “Raspiši pobedu” u nedelju u 19 mesta na jugu Srbije

Vučić o izborima za VST: Jedino su zahvaljujući nameštanjima u Novom Sadu uspeli da pobede za dva glasa

Vučić o izborima za VST: Jedino su zahvaljujući nameštanjima u Novom Sadu uspeli da pobede za dva glasa

Treća novogodišnja humanitarna trka "Resolution Run" u subotu na Kalemegdanu

Treća novogodišnja humanitarna trka "Resolution Run" u subotu na Kalemegdanu

Vučić: Imamo ogroman problem, ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela

Vučić: Imamo ogroman problem, ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela

Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara, ceo koridor do septembra 2026.

Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara, ceo koridor do septembra 2026.

Studenti u blokadi: Izbore nismo tražili radi preuzimanja vlasti, već isključivo kao sredstvo prinude

Studenti u blokadi: Izbore nismo tražili radi preuzimanja vlasti, već isključivo kao sredstvo prinude

