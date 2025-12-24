Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra

Ozon press pre 33 minuta
Studenti u blokadi objavili gde će se sve prikupljati potpisi 28. decembra

Studenti u blokadi objavili su mapu i listu mesta u kojima će biti postavljeni štandovi na kojima će se skupljati potpisi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Od Ade do Šida biće postavljeni štandovi, u akciji koja će biti sprovedena 28. decembra, pod sloganom „Raspiši pobedu“. „Cela Srbija 28.12. raspisuje pobedu“, napisali u objavi. Kako je navedeno, biće postavljeni štandovi širom zemlje. Studenti će biti na 90 lokacija. Studenti u blokadi su takođe pozvali državljene Srbije koji žive u inostranstvu da se na vreme pripreme za naredne izbore. Proces glasanja iz inostranstva zahteva malo pripreme, a najveći deo posla
