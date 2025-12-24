OFAK izdao novu licencu NIS-u: Produžen rok za pregovore do 24. marta

NIN pre 43 minuta  |  Beta
OFAK izdao novu licencu NIS-u: Produžen rok za pregovore do 24. marta

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), zadužena za sprovođenje sankcija Ministarstva finansija, izdala je novu licencu kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS), javio je danas list Politika.

Licencom se navodno dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela, sa produženim rokom do 24. marta, piše list u kratkoj objavi, pozivajući se na svoja saznanja. Istovremeno, dodaje se, OFAC nije ovlastio kompaniju NIS da posluje tokom ovog perioda. Portal OFAC-a u svojim bazama ne objavljuje javno odluke za pojedinačne licence. Srpska kompanija NIS koja je većinski u ruskom vlasnoštvu saopštila je početkom decembra da njena rafinerija u Pančevu prekida proizvodnju
RTV pre 28 minuta
N1 Info pre 13 minuta
Nedeljnik pre 23 minuta
Sputnik pre 23 minuta
Blic pre 3 minuta
Biznis.rs pre 8 minuta
Radio sto plus pre 33 minuta
Kamatica pre 28 minuta
RTV pre 28 minuta
Forbes pre 33 minuta
N1 Info pre 13 minuta
Nedeljnik pre 23 minuta