OFAK izdao novu licencu NIS-u: Produžen rok za pregovore do 24. marta

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), zadužena za sprovođenje sankcija Ministarstva finansija, izdala je novu licencu kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS), javio je danas list Politika.

Licencom se navodno dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela, sa produženim rokom do 24. marta, piše list u kratkoj objavi, pozivajući se na svoja saznanja. Istovremeno, dodaje se, OFAC nije ovlastio kompaniju NIS da posluje tokom ovog perioda. Portal OFAC-a u svojim bazama ne objavljuje javno odluke za pojedinačne licence. Srpska kompanija NIS koja je većinski u ruskom vlasnoštvu saopštila je početkom decembra da njena rafinerija u Pančevu prekida proizvodnju