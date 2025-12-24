„To da je Vučić lažov znali smo odavno, ali ovakvom kuknjavom prevazišao je samog sebe“

Konstantin Samofalov, internacionalni sekretar Stranka slobode i pravde, oglasio se nakon najnovijih javnih nastupa predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Saopštenje SSP prenosimo u celosti. Kaže Vučić kako je od nove američke administracije očekivao velike pomake napred, ali da zapravo nema podršku ni od jedne velike sile. Podsetimo se bravura naprednjaka o velikim uspesima njihove spoljne politike: 1. Aleksandar Vučić: „Srbija danas uživa veće poštovanje u svetu nego ikada ranije u svojoj istoriji.“ RTS, 6. januar 2019. 2. Aleksandar Vučić: „Ne moraju da vole Srbiju, ali danas moraju da je poštuju.“ B92, 24. april