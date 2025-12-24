„To da je Vučić lažov znali smo odavno, ali ovakvom kuknjavom prevazišao je samog sebe“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
„To da je Vučić lažov znali smo odavno, ali ovakvom kuknjavom prevazišao je samog sebe“

Konstantin Samofalov, internacionalni sekretar Stranka slobode i pravde, oglasio se nakon najnovijih javnih nastupa predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Saopštenje SSP prenosimo u celosti. Kaže Vučić kako je od nove američke administracije očekivao velike pomake napred, ali da zapravo nema podršku ni od jedne velike sile. Podsetimo se bravura naprednjaka o velikim uspesima njihove spoljne politike: 1. Aleksandar Vučić: „Srbija danas uživa veće poštovanje u svetu nego ikada ranije u svojoj istoriji.“ RTS, 6. januar 2019. 2. Aleksandar Vučić: „Ne moraju da vole Srbiju, ali danas moraju da je poštuju.“ B92, 24. april
Vučić: Razgovori sa EU o REM bili ponižavajući, Srbija pristajala na gluposti

Cenzolovka pre 1 sat
Samofalov (SSP): Vučić nema podršku ni SAD ni bilo koje druge velike sile u svetu

Danas pre 1 sat
„Srbija ostala bez podrške velikih sila, sledi jačanje prisustva u Aziji, Africi, Južnoj i Centralnoj Americi“: Vučić na…

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić: Zbog čega se Hrvatska toliko naoružava?

SEEbiz pre 43 minuta
Kako izgleda Ambasadorska konferencija i šta poručuju Vučić i Đurić? (FOTO)

Danas pre 1 sat
Samofalov: Vučić od tvrdnji o međunarodnom ugledu do priznanja o izostanku podrške

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: Srbija mora da pojača prisustvo u Africi, Aziji i Latinskoj Americi

Beta pre 1 sat
Vučić o izborima za VST: Jedino su zahvaljujući nameštanjima u Novom Sadu uspeli da pobede za dva glasa

N1 Info pre 23 minuta
Treća novogodišnja humanitarna trka "Resolution Run" u subotu na Kalemegdanu

N1 Info pre 3 minuta
Vučić: Imamo ogroman problem, ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela

Nova ekonomija pre 18 minuta
Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara, ceo koridor do septembra 2026.

Nova ekonomija pre 13 minuta
Studenti u blokadi: Izbore nismo tražili radi preuzimanja vlasti, već isključivo kao sredstvo prinude

Danas pre 24 minuta