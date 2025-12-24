Ukrajina sarađuje sa Amerikom

„Važno je da Rusija ne opstruira mirovne napore” – izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski

KIJEV – Ukrajina aktivno sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama u okviru mirovnih napora, a ključno je da Rusija ne opstruira taj proces, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U suprotnom, naveo je on u večernjem video-obraćanju, neophodan je dodatni pritisak na Moskvu, prenosi Ukrinform. „Ukrajina nikada nije bila niti će biti prepreka miru. Aktivno radimo i činimo sve da postoje dokumenti i da ti dokumenti budu realistični. Najvažnije je da