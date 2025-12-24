Počeo zimski raspust za učenike u Vojvodini

Za učenike na teritoriji Vojvodine danas počinje zimski raspust, koji će trajati do 11. januara. Učenici u ostatku Srbije u školu idu do utorka, 30. decembra.

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini počinje danas i trajaće do devetog januara, dok za ostale učenike raspust počinje 31. decembra 2025. godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Prema školskom kalendaru 2025/26. prvo polugodište u Vojvodini se završava 23. decembra 2025. godine, a drugo počinje 12. januara 2026. godine, dok za učenike u ostatku Srbije zimski raspust počinje u sredu, 31. decembra, a završava se u petak, 16. januara