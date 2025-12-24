Zimski raspust počinje u sredu 31. decembra i trajaće do 19. januara

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini počinje danas i trajaće do 9. januara 2026. godine, dok će đaci u ostalim delovima Srbije na raspust krenuti nešto kasnije, od srede, 31. decembra 2025. godine.

Prema školskom kalendaru za školsku 2025/26. godinu, prvo polugodište za učenike u Vojvodini završava se 23. decembra, a drugo polugodište počinje 12. januara 2026. godine. U ostatku Srbije zimski raspust počinje 31. decembra 2025. i traje do petka, 16. januara 2026. godine, dok je početak drugog polugodišta planiran za ponedeljak, 19. januar. Kako je navedeno u Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, učenici tokom školske godine imaju ukupno pet raspusta – jesenji,