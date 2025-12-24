Zimski raspust počinje u sredu 31. decembra i trajaće do 19. januara

Pirotske vesti pre 2 sata
Zimski raspust počinje u sredu 31. decembra i trajaće do 19. januara

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini počinje danas i trajaće do 9. januara 2026. godine, dok će đaci u ostalim delovima Srbije na raspust krenuti nešto kasnije, od srede, 31. decembra 2025. godine.

Prema školskom kalendaru za školsku 2025/26. godinu, prvo polugodište za učenike u Vojvodini završava se 23. decembra, a drugo polugodište počinje 12. januara 2026. godine. U ostatku Srbije zimski raspust počinje 31. decembra 2025. i traje do petka, 16. januara 2026. godine, dok je početak drugog polugodišta planiran za ponedeljak, 19. januar. Kako je navedeno u Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, učenici tokom školske godine imaju ukupno pet raspusta – jesenji,
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

Školarci na zimskom raspustu od 31. decembra

Školarci na zimskom raspustu od 31. decembra

Glas Zaječara pre 28 minuta
Školarci na zimskom raspustu od 31. decembra

Školarci na zimskom raspustu od 31. decembra

Ist media pre 1 sat
Počeo zimski raspust za đake u Vojvodini, ostali učenici odmaraju od 31. decembra

Počeo zimski raspust za đake u Vojvodini, ostali učenici odmaraju od 31. decembra

NIN pre 2 sata
Đaci od 31. januara na zimskom raspustu

Đaci od 31. januara na zimskom raspustu

Plus online pre 2 sata
Počeo zimski raspust za đake u Vojvodini, ostali učenici odmaraju od 31. decembra

Počeo zimski raspust za đake u Vojvodini, ostali učenici odmaraju od 31. decembra

Serbian News Media pre 3 sata
Đaci iz Vojvodine od danas na zimskom raspustu

Đaci iz Vojvodine od danas na zimskom raspustu

Danas pre 5 sati
Počeo zimski raspust za učenike u Vojvodini

Počeo zimski raspust za učenike u Vojvodini

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Vojvodina, najnovije vesti »

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine apeluje na sve da doniraju krv i na taj način spasu nekome život

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine apeluje na sve da doniraju krv i na taj način spasu nekome život

RTV pre 9 minuta
NAJAVA: Dijalog o neorenesansnom nasleđu grada u Narodnom muzeju Zrenjanin Narodni muzej Zrenjanin

NAJAVA: Dijalog o neorenesansnom nasleđu grada u Narodnom muzeju Zrenjanin Narodni muzej Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 23 minuta
ED Ruma: Planirano isključenje struje u Inđiji u petak

ED Ruma: Planirano isključenje struje u Inđiji u petak

In medija pre 3 minuta
Zbog havarije moguć prekid u vodosnabdevanju u pojedinim delovima Inđije

Zbog havarije moguć prekid u vodosnabdevanju u pojedinim delovima Inđije

In medija pre 23 minuta
Novosađani pozvani da predlože kandidate za Februarsku nagradu

Novosađani pozvani da predlože kandidate za Februarsku nagradu

Luftika pre 18 minuta