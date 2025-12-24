U Beogradu danas i sutra Ambasadorska konferencija, skup će otvoriti Vučić

RTV pre 46 minuta  |  Tanjug
U Beogradu danas i sutra Ambasadorska konferencija, skup će otvoriti Vučić

BEOGRAD - U Beogradu će danas i sutra biti održana Ambasadorska konferencija, koju organizuje Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a skup će otvoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Konferencija će početi sutra u 8 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Konferencija će okupiti ambasadore, šefove misija Republike Srbije pri međunarodnim organizacijama i generalne konzule. Na skupu će se obratiti ministar spoljnih poslova Marko Đurić i drugi zvaničnici, navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Prvog dana konferencije biće održan panel "Energetska bezbednost Srbije u doba
