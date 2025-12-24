Učenici u Vojvodini od danas na zimskom raspustu, u ostatku Srbije od 31. decembra

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
Učenici u Vojvodini od danas na zimskom raspustu, u ostatku Srbije od 31. decembra

NOVI SAD - Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini počinje danas i trajaće do 9. januara 2026. godine, dok za ostale učenike raspust počinje 31. decembra 2025. godine, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

Prema školskom kalendaru 2025/26. prvo polugodište u AP Vojvodini se završava 23. decembra 2025. godine, a drugo počinje 12. januara 2026. godine, dok za učenike u ostatku Srbije zimski raspust počinje u sredu, 31. decembra 2025. godine, a završava se u petak, 16. januara 2026. godine. Kako se navodi drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Podeljeni paketići deci korisnika Narodne kuhinje Novog Sada da nijedno dete ne bude zaboravljeno

Podeljeni paketići deci korisnika Narodne kuhinje Novog Sada da nijedno dete ne bude zaboravljeno

Dnevnik pre 1 dan
Skriveni biser Petrovaradina: Zelena kuća koja pamti tri veka istorije

Skriveni biser Petrovaradina: Zelena kuća koja pamti tri veka istorije

Dnevnik pre 1 dan
GSP privremeno ukida đačke polaske autobusa zbog raspusta

GSP privremeno ukida đačke polaske autobusa zbog raspusta

Radio 021 pre 1 dan
Roditelji škole u Novom Sadu hitno povukli decu sa nastave: Kažu da je razlog strašan i mučan, a svi ćute!

Roditelji škole u Novom Sadu hitno povukli decu sa nastave: Kažu da je razlog strašan i mučan, a svi ćute!

Telegraf pre 1 dan
Članovi auto-kluba "Panonija" pokazali humanost i veliko srce

Članovi auto-kluba "Panonija" pokazali humanost i veliko srce

RTV pre 4 sati
Magija Božića stigla u Novi Sad: Evo ko je večeras prohujao gradom u okićenom fijakeru, Novosađani mu oduševljeno mahali u…

Magija Božića stigla u Novi Sad: Evo ko je večeras prohujao gradom u okićenom fijakeru, Novosađani mu oduševljeno mahali u prolazu (video)

Dnevnik pre 5 sati
(Foto) Otvorena izložba novinarke „Dnevnika“ Zorice Milosavljević: Karlovačka svedočanstva o sudbinama znamenitih porodica i…

(Foto) Otvorena izložba novinarke „Dnevnika“ Zorice Milosavljević: Karlovačka svedočanstva o sudbinama znamenitih porodica i ličnosti

Dnevnik pre 6 sati

Ključne reči

ProsvetaVojvodinaNovi SadMinistarstvo prosvete

Vojvodina, najnovije vesti »

Učenici u Vojvodini od danas na zimskom raspustu, u ostatku Srbije od 31. decembra

Učenici u Vojvodini od danas na zimskom raspustu, u ostatku Srbije od 31. decembra

RTV pre 23 minuta
Praznično radno vreme povodom katoličkog Božića

Praznično radno vreme povodom katoličkog Božića

Subotica.com pre 1 dan
Podeljeni paketići deci korisnika Narodne kuhinje Novog Sada da nijedno dete ne bude zaboravljeno

Podeljeni paketići deci korisnika Narodne kuhinje Novog Sada da nijedno dete ne bude zaboravljeno

Dnevnik pre 1 dan
Skriveni biser Petrovaradina: Zelena kuća koja pamti tri veka istorije

Skriveni biser Petrovaradina: Zelena kuća koja pamti tri veka istorije

Dnevnik pre 1 dan
Hrtkovci dobijaju novi vrtić. Najveća investicija u rumskoj opštini za 2026. godinu

Hrtkovci dobijaju novi vrtić. Najveća investicija u rumskoj opštini za 2026. godinu

Dnevnik pre 1 dan