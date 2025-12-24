Jokić u poslednjem šutu: "Ponovo bih to uradio"

Denver je posle drame izgubio od Dalasa, jer je Pejton Votson promašio otvoren šut za tri poena iz ćoška za pobedu - 131:130.

Posle utakmice, Nikola Jokić je u razgovoru za američke medije objasnio zbog čega on nije završio ovu akciju. "Džamal je odigrao pik-en-rol, svičovali smo, okrenuo sam se, video sam da je Votson bio u ćošku i mislim da je to bio dobar šut, samo nije prošao kroz obruč. Mislim da je to bila dobra akcija i ponovo bih to uradio", rekao je Jokić posle meča. Osvrnuo se na prvog pika na Draftu Kupera Flega, koji je imao odlično veče. "Bio je stvarno dobar. On je bio baš