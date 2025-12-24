Bolsonarovi advokati zatražili od suda da dozvoli hospitalizaciju zbog operacije

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Advokati bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara zatražili su od Vrhovnog suda da dozvoli da on u sredu bude hospitalizovan zbog operacije, navodi se u sudskom dokumentu u koji je agencija Rojters danas imala uvid.

Sudija Aleksandr de Moraeš je prošle nedelje dozvolio Bolsonaru da napusti zatvor zbog operacije hernije, ali datum hirurške intervencije nije određen. Ako bivšem predsedniku Brazila hospitalizacija buda dozvoljena, on će sutra biti prebačen u bolnicu DF Star u Braziliji, a dan kasnije operisan, navodi se u dokumentu. Bolsonaro, koji je tokom jednog predizbornog skupa 2018. bio uboden u stomak, više puta je operisan zbog posledica vezanih za taj napad, podsetila je
