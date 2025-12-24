Danas otvaranje deonice Moravskog koridora, prisustvovaće Vučić

Telegraf pre 37 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Danas otvaranje deonice Moravskog koridora, prisustvovaće Vučić

Deonica na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba" biće otvorena danas, a ceremoniji otvaranja prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ceremonija otvaranje deonice Moravskog koridora biće održana u 11 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Otvara se deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta. Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Auto-put se gradi za brzinu od 130
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vučić: Gradimo Srbiju, povezujemo ljude - danas otvaranje najšireg auto-puta

Vučić: Gradimo Srbiju, povezujemo ljude - danas otvaranje najšireg auto-puta

Telegraf pre 32 minuta
Otvaranje deonice Moravskog koridora, prisustvuje Vučić

Otvaranje deonice Moravskog koridora, prisustvuje Vučić

RTV pre 2 sata
Vučić sutra na otvaranju deonice Moravskog koridora

Vučić sutra na otvaranju deonice Moravskog koridora

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeVrnjačka banjaKoridori Srbijemoravski koridorvrba

Politika, najnovije vesti »

U Beogradu danas i sutra ambasadorska konferencija, skup otvara Vučić

U Beogradu danas i sutra ambasadorska konferencija, skup otvara Vučić

Blic pre 7 minuta
Gde su i šta rade predstavnici Novog Pazara u Vladi Srbije, dok im koalicioni partneri maltretiraju decu i gase univerzitet

Gde su i šta rade predstavnici Novog Pazara u Vladi Srbije, dok im koalicioni partneri maltretiraju decu i gase univerzitet

Nova pre 12 minuta
Ambasadorska konferencija u Beogradu Skup koji će trajati dva dana otvora predsednik Vučić

Ambasadorska konferencija u Beogradu Skup koji će trajati dva dana otvora predsednik Vučić

Dnevnik pre 2 minuta
U Beogradu danas i sutra Ambasadorska konferencija, skup će otvoriti Vučić

U Beogradu danas i sutra Ambasadorska konferencija, skup će otvoriti Vučić

RTV pre 47 minuta
Služe za obuzdavanje Srbije? Na spisku 4 zemlje, sve u komšiluku: Koriste ih i velike sile, a jedna je sa Srbijom započela rat…

Služe za obuzdavanje Srbije? Na spisku 4 zemlje, sve u komšiluku: Koriste ih i velike sile, a jedna je sa Srbijom započela rat

Blic pre 1 sat