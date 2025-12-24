Kaja Kalas o američkoj zabrani viza: Reč je o izazovu za evropski suverenitet

ODLUKA Sjedinjenih Američkih Država da ograniče putovanja evropskim građanima i zvaničnicima je neprihvatljiva i predstavlja izazov našem suverenitetu, saopštila je danas šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas.

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic Reagujući na odluku SAD da uvedu zabrane viza bivšem komesaru Evropske komisije za digitalna pitanja Tjeriju Bretonu i aktivistima koji se bore protiv dezinformacija, Kalas je na svom nalogu na mreži Iks navela da će Evropa nastaviti da brani svoje vrednosti. -Evropa nastavlja da brani svoje vrednosti, slobodu izražavanja, poštena digitalna pravilja, kao i prava da upravljamo našim prostorom, napisala je ona. Stejt department je ranije
