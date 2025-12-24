Zelenski ima uslov za povlačenje iz Donbasa, američki mediji: Plan nije dogovoren sa Rusijom

Večernje novosti pre 2 sata
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski je, predstavljajući novinarima 20 tačaka novog mirovnog plana, praktično priznao da je Kijev spreman da povuče trupe iz istočnih oblasti zemlje kako bi se uspostavila demilitarizovana zona, međutim, Rusija bi, u okviru eventualnog dogovora, morala da učini isto, piše "Vašington post" (WP).

Foto: Profimedia Kako navodi list, plan ostaje prvi korak ka kompromisu, a pitanje teritorija i dalje je jedno od najtežih u pregovorima. Objavljeni plan od 20 tačaka nije konačan i nije dogovoren sa Rusijom, navodi "Vašington post" i dodaje da će Moskva najverovatnije odbiti nekoliko ključnih tačaka, uključujući zahtev za povlačenje ruskih trupa iz Dnjepropetrovske, Nikolajevske, Sumske i Harkovske oblasti. Ipak, kako piše američki list, Ukrajina je spremna da
