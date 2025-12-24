Viši sud u Novom Sadu: Odbačena optužnica protiv Gorana Vesića, Tanasković, Dimoski i ostalih

Vranje/Novi Sad - Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu donelo je odluku da nema mesta optužbi protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i da se krivični postupak obustavlja.

Kako javlja N1.info, Vesić, Tanasković i Dimovski su bili okrivljeni za teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti, a ostalih troje za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenjem građevinskih radova, a po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu od 16. septembra 2025. Veće, kako stoji u odluci u koju smo imali uvid, smatra da nema dovoljno dokaza za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im