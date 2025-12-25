Podignuta optužnica protiv 11 osoba zbog napada na policiju u Novom Pazaru

B92 pre 2 sata
Podignuta optužnica protiv 11 osoba zbog napada na policiju u Novom Pazaru

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je optužnicu protiv 11 osoba zbog sumnje da su 29. jula ispred Državnog univerziteta, fizički napali policajce.

Kako prenose lokalni mediji, optužnicom, koja je predata Osnovnom sudu, su okrivljeni R.D, N.H, Č.S, R.I, O.E, Š.F, LJ. M, G.M, D.A. i Š.E. Njima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Oni se terete da su 29. jula, ispred Državnog univerziteta, napali policijske službenike, da su ih pojedini šutirali nogom, udarali kaišem, gadjali stolicama, flašicama sa vodom i kamenicama.
