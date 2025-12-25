Bocan-Harčenko: "Verujem da ćemo postići najbolje rešenje za NIS"

Blic pre 3 sata
Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, izjavio je za RT Balkan da veruje da će biti postignuto najbolje rešenje za NIS i da se na tome intenzivno radi.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da predstavnici "Gasproma" razgovaraju i sa mađarskom kompanijom MOL, ambasador je rekao da tome nema ništa da doda. - On je predsednik i najbolje zna - istakao je ambasador. Bocan-Harčenko je posebno naglasio da je problem sa NIS-om nastao zbog američkih sankcija usmerenih na Srbiju, koje, kako je istakao, nisu legitimne niti zakonite. - Polazeći od svih izjava, uključujući i izjavu
