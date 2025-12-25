Ambasador Rusije: Verujem da će biti postignuto najbolje rešenje za NIS

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Ambasador Rusije: Verujem da će biti postignuto najbolje rešenje za NIS

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je danas za RT Balkan da veruje da će biti postignuto najbolje rešenje za Naftnu industriju Srbije i istakao da se na tome intenzivno radi.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je naveo da predstavnici „Gasproma“ razgovaraju i sa mađarskom kompanijom MOL, Bocan Harčenko je rekao da tome nema ništa da doda. „On je predsednik i najbolje zna“, kazao je ruski ambasador. Bocan Harčenko je posebno naglasio da je problem sa NIS-om nastao zbog američkih sankcija usmerenih na Srbiju, koje, kako je istakao, nisu legitimne niti zakonite, što, prema njegovim rečima, „pojedini mediji u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bocan-Harčenko: "Verujem da ćemo postići najbolje rešenje za NIS"

Bocan-Harčenko: "Verujem da ćemo postići najbolje rešenje za NIS"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanGaspromRusijaMađarskaMOL

Politika, najnovije vesti »

Tražili ste Trampa, sad gledajte

Tražili ste Trampa, sad gledajte

Radar pre 1 sat
Klecanje izgrizenih nogara

Klecanje izgrizenih nogara

Vreme pre 50 minuta
Pritvoren bivši crnogorski ministar

Pritvoren bivši crnogorski ministar

Danas pre 2 sata
Vlada Kosova u tehničkom mandatu izdvojila po 100 evra za decu i penzionere pred vanredne parlamentarne izbore

Vlada Kosova u tehničkom mandatu izdvojila po 100 evra za decu i penzionere pred vanredne parlamentarne izbore

Danas pre 3 sata
Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški…

Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški zatvor

Blic pre 3 sata