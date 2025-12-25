Ambasador Rusije: Verujem da će biti postignuto najbolje rešenje za NIS

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je danas za RT Balkan da veruje da će biti postignuto najbolje rešenje za Naftnu industriju Srbije i istakao da se na tome intenzivno radi.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je naveo da predstavnici „Gasproma“ razgovaraju i sa mađarskom kompanijom MOL, Bocan Harčenko je rekao da tome nema ništa da doda. „On je predsednik i najbolje zna“, kazao je ruski ambasador. Bocan Harčenko je posebno naglasio da je problem sa NIS-om nastao zbog američkih sankcija usmerenih na Srbiju, koje, kako je istakao, nisu legitimne niti zakonite, što, prema njegovim rečima, „pojedini mediji u