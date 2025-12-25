(Foto) Marija poginula u avionu smrti koji se srušio u Turskoj, stjuardesa letela sa vojnim vrhom Libije, porodica i prijatelji se opraštaju od nje: "Uvek blaga i smirena"

Istraga o padu aviona je pokrenuta, saopštila je nadležna turska vlast Nadležne turske vlasti istražuju uzroke nesreće analizom crne kutije i snimača zvuka Stjuardesa Marija Papa, poreklom sa Rodosa, jedna od žrtava avionske nesreće koja se dogodila u utorak u blizini Ankare.

Privatni avion "Falcon eir", je prevozio načelnika Generalštaba libijske vojske Mohameda Alija Al-Hadada i još četiri vojna zvaničnika i tri člana posade. Svi su preminuli. Ime Marije Pape nalazi se na spisku putnika, međutim ona još uvek nije zvanično identifikovana, niti postoji odgovarajuće zvanično obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova. Turske vlasti su u sredu popodne potvrdile da se među žrtvama avionske nesreće nalazi i državljanka Grčke. Ipak, porodica,